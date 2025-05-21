Министр просвещения предложил проводить языковой форум в Петербурге ежегодно

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов предложил с 2026 года проводить Петербургский языковой форум.

"У нас проводится в Петербурге юридический форум, сейчас будет экономический форум, я предлагаю со следующего года проводить питерский языковой форум", - сказал он на презентации утвержденного списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка.

В список вошли четыре наиболее значимых словаря: орфографический, орфоэпический, толковый и словарь иностранных слов.

По словам министра, теперь, например, ударение в слове "граффити" ставится на второй слог, то есть "граффити" на первый слог - уже неправильно. "В орфографическом словаре зафиксировано дефисное написание сложного слова - "видео-конференц-связь". В орфографическом словаре зафиксировано слово "заем" и его формы, что исключает употребление слова "займ", - отметил Кравцов.