Поиск

Минпросвещения рассматривает три варианта оценивания поведения школьников

Минпросвещения рассматривает три варианта оценивания поведения школьников
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ рассматривает три варианта выставления оценки за поведение школьников - по пятибалльной шкале, трехбалльной шкале или в виде зачета, сообщил в среду глава министерства Сергей Кравцов.

"Подходы к школьному обучению действительно меняются. Например, в новом учебном году в ряде пилотных регионов пройдет эксперимент: в школах начнут выставлять оценку поведения. Мы рассматриваем несколько вариантов того, как это будет происходить, - "зачет/незачет", пятибалльная или трехбалльная система", - сказал Кравцов на IV заседании Всероссийского родительского комитета.

По его словам, традиционно перед началом учебного года пройдет Общероссийское родительское собрание. "На нем мы расскажем о нововведениях в учебной программе, ответим на вопросы родителей. В этом году хотим провести его совместно с Всероссийским родительским комитетом", - добавил Кравцов.

Ранее он сообщал, что оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ. Это Чеченская Республика, Республика Мордовия, Новгородская, Ярославская, Тульская области, а также Луганская народная республика, уточнял Кравцов.

Министр сообщал, что оценки за поведение во всех российских школах планируется ввести с 1 января 2026 года. "Мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять (оценку), кто ее будет выставлять, критерии, чтобы здесь мы очень выверенно действовали. И обсудим итоги этой апробации с педагогическим сообществом, с родителями, для того, чтобы мы не приняли невыверенное решение", - отмечал он.

Минпросвещения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-замгубернатора Тамбовской области арестован по делу о взятке от основателя "Русагро"

Путин и Трамп высказались за разработку шагов к долгосрочному миру на Украине

Глава "Роснано" сообщил Путину о преодолении кризиса ликвидности

Глава "Роснано" сообщил Путину о преодолении кризиса ликвидности

С 2017 г. за неуплату алиментов к ответственности привлечены более 900 тыс. должников

Совет Федерации одобрил закон о регулировании оборота метанола

Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников, летевших на Москву

Песков отметил, что "Роснано" преодолело большинство проблем

В Кремле пообещали защищать российские суда всеми доступными средствами

В Кремле пообещали защищать российские суда всеми доступными средствами

Минюст предложил запретить неплательщикам алиментов пользоваться "Госуслугами"

Минюст предложил запретить неплательщикам алиментов пользоваться "Госуслугами"

Ограничения введены в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2266 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6404 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });