Минпросвещения рассматривает три варианта оценивания поведения школьников

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ рассматривает три варианта выставления оценки за поведение школьников - по пятибалльной шкале, трехбалльной шкале или в виде зачета, сообщил в среду глава министерства Сергей Кравцов.

"Подходы к школьному обучению действительно меняются. Например, в новом учебном году в ряде пилотных регионов пройдет эксперимент: в школах начнут выставлять оценку поведения. Мы рассматриваем несколько вариантов того, как это будет происходить, - "зачет/незачет", пятибалльная или трехбалльная система", - сказал Кравцов на IV заседании Всероссийского родительского комитета.

По его словам, традиционно перед началом учебного года пройдет Общероссийское родительское собрание. "На нем мы расскажем о нововведениях в учебной программе, ответим на вопросы родителей. В этом году хотим провести его совместно с Всероссийским родительским комитетом", - добавил Кравцов.

Ранее он сообщал, что оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ. Это Чеченская Республика, Республика Мордовия, Новгородская, Ярославская, Тульская области, а также Луганская народная республика, уточнял Кравцов.

Министр сообщал, что оценки за поведение во всех российских школах планируется ввести с 1 января 2026 года. "Мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять (оценку), кто ее будет выставлять, критерии, чтобы здесь мы очень выверенно действовали. И обсудим итоги этой апробации с педагогическим сообществом, с родителями, для того, чтобы мы не приняли невыверенное решение", - отмечал он.