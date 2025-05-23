Российский ОПК в 2024 году выполнил в целом обязательства перед иностранными клиентами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Предприятия оборонно-промышленного комплекса России в 2024 году, в целом, выполнили свои обязательства перед иностранными клиентами, заявил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам ВТС.

"В прошлом году Россия, наши предприятия свои экспортные обязательства, в целом, выполнили", - сказал он.

"В ряде случаев вместе с зарубежными партнерами приняты решения, удовлетворяющие обе стороны, а формы и методы взаимодействия гибко и оперативно скорректированы", - добавил президент.

"Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в сильном режиме, практически, по всей номенклатуре выпускаемой продукции. И ключевая, первоочередная задача, неизменна: это обеспечение всем необходимым подразделений, частей участвующих в специальной военной операции", - сказал также Путин.