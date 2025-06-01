Российские корабли прибыли в порт Джакарта для совместных учений с ВМС Индонезии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга" зашли в порт Джакарта Республики Индонезия, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в воскресенье.

"В ходе делового захода корабли двух стран проведут совместное российско-индонезийское маневрирование и тренировку по связи", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По ее данным, российские военные проведут протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС Индонезии. В частности, запланировано посещение корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" индонезийскими военными.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ТОФ посетил Малайзию, где принял участие в военно-морском параде в рамках международной выставки "LIMA 2025", порт Дананг Вьетнама, порт Сиануквиль Королевства Камбоджа.

Корабли провели маневры в Индийском океане с ВМС Бангладеш и артиллерийские стрельбы в рамках учения "Индра Нэви-2025" с ВМС Индии в Бенгальском заливе.

Были отработаны задачи тактического маневрирования и отражение условных атак безэкипажных катеров с ВМС Пакистана на учении "Аравийский муссон" в Аравийском море.