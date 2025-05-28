Семь возникших из-за гроз лесных пожаров тушат в Иркутской области

Архивное фото Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В лесах Иркутской области за сутки ликвидировали 12 пожаров площадью 796,5 га, продолжается тушение семи очагов на 961,1 га, сообщила пресс-служба областного правительства в среду.

"Накануне ликвидировали 11 возгораний на площади 766,5 га: три - в Усть-Удинском, по два - в Жигаловском и Киренском, по одному - в Братском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском и Осинском районах. (...) Еще один пожар, в Нижнеудинском районе, на площади 30 га потушили сегодня утром", - говорится в сообщении.

В настоящее время лесные пожары действуют: два - в Казачинско-Ленском районе, по одному - в Жигаловском, Качугском, Катангском, Киренском и Усть-Удинском районах. Три из них уже локализованы, уточняет пресс-служба.

"Основной причиной пожаров, в том числе в труднодоступных районах, стали грозы", - отмечается в сообщении.

По данным властей, причиной задымленности в Бодайбинском районе на северо-востоке Иркутской области являются лесные пожары в соседних регионах.

"Задымление, которое мы наблюдаем на территории Бодайбинского района, связано с высокой горимостью лесов в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Лесных пожаров в самом районе не зарегистрировано. Это подтверждается спутниковыми данными", - цитирует пресс-служба министра лесного комплекса Иркутской области Павла Кирдяпкина.

В среду в Бодайбинском районе ожидается северо-западный ветер, который должен развеять дым.

По данным пресс-службы, в тушении лесных пожаров принимают участие 223 сотрудника лесопожарных формирований, семь единиц наземной техники и два вертолета Ми-8. Авиамониторинг ведут три самолета Ан-2 и четыре легкомоторных самолета.

Как сообщалось, пожароопасный сезон в 2025 году в Иркутской области открывался поэтапно с 7 апреля, начиная с южных, центральных и западных территорий. В настоящее время он действует на всей территории.