Поиск

Семь возникших из-за гроз лесных пожаров тушат в Иркутской области

Семь возникших из-за гроз лесных пожаров тушат в Иркутской области
Архивное фото
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В лесах Иркутской области за сутки ликвидировали 12 пожаров площадью 796,5 га, продолжается тушение семи очагов на 961,1 га, сообщила пресс-служба областного правительства в среду.

"Накануне ликвидировали 11 возгораний на площади 766,5 га: три - в Усть-Удинском, по два - в Жигаловском и Киренском, по одному - в Братском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском и Осинском районах. (...) Еще один пожар, в Нижнеудинском районе, на площади 30 га потушили сегодня утром", - говорится в сообщении.

В настоящее время лесные пожары действуют: два - в Казачинско-Ленском районе, по одному - в Жигаловском, Качугском, Катангском, Киренском и Усть-Удинском районах. Три из них уже локализованы, уточняет пресс-служба.

"Основной причиной пожаров, в том числе в труднодоступных районах, стали грозы", - отмечается в сообщении.

По данным властей, причиной задымленности в Бодайбинском районе на северо-востоке Иркутской области являются лесные пожары в соседних регионах.

"Задымление, которое мы наблюдаем на территории Бодайбинского района, связано с высокой горимостью лесов в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Лесных пожаров в самом районе не зарегистрировано. Это подтверждается спутниковыми данными", - цитирует пресс-служба министра лесного комплекса Иркутской области Павла Кирдяпкина.

В среду в Бодайбинском районе ожидается северо-западный ветер, который должен развеять дым.

По данным пресс-службы, в тушении лесных пожаров принимают участие 223 сотрудника лесопожарных формирований, семь единиц наземной техники и два вертолета Ми-8. Авиамониторинг ведут три самолета Ан-2 и четыре легкомоторных самолета.

Как сообщалось, пожароопасный сезон в 2025 году в Иркутской области открывался поэтапно с 7 апреля, начиная с южных, центральных и западных территорий. В настоящее время он действует на всей территории.

Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоусов заявил, что Киев игнорирует готовность РФ к урегулированию конфликта

Путин убежден, что новая архитектура безопасности в мире должна быть равной и неделимой

Суд вернул в госсобственность производителя ПВХ "Саянскхимпласт"

В Москве задержан подозреваемый в попытке отравить животных в зоопарке

Минобороны Белоруссии перенесет учения "Запад-2025" дальше от западных границ

Минобороны Белоруссии перенесет учения "Запад-2025" дальше от западных границ

В Байкальске объявлен трехдневный траур по убитым подросткам

Минобороны заявило, что с вечера вторника нейтрализовано 296 украинских беспилотников

Разработчик оценил стоимость самолета "Байкал" в пределах 340 млн рублей

Разработчик оценил стоимость самолета "Байкал" в пределах 340 млн рублей

За прошедшую ночь силы ПВО нейтрализовали 42 БПЛА в Московской области

"Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" возобновили работу

"Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" возобновили работу
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6440 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });