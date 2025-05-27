Правительство рассмотрит не только общую поддержку угольщиков, но и "адресную"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство России видит необходимость господдержки угольной отрасли, планирует рассмотреть не только общие меры, но и адресные, сообщил журналистам после поездки в Кемеровскую область министр финансов Антон Силуанов.

"Мы со своей стороны тоже видим необходимость дополнительной поддержки угольщиков со стороны государства. Есть целый ряд инструментария, который сегодня обсуждался и который мы себе определили, будем докладывать это в правительстве Российской Федерации и вырабатывать соответствующие предложения", - сказал он.

"Сегодня обсуждались как системные меры поддержки предприятий, так и более точечные для конкретных структур, что больше всего беспокоит. Поэтому, наверное, мы будем рассматривать вопросы мер и системных, и более адресных в отношении нуждающихся в поддержке государственных предприятий", - сказал Силуанов.

Возможные инструменты помощи будут ориентироваться на то, в чем нуждаются конкретные компании, уточнил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. "Рассматривается каждое индивидуальное предприятие: кому-то нужны скидки, кому-то нужно предоставление льгот и так далее", - сказал он.

В канале губернатора в Telegram уточняется, что рассматриваются, в частности, налоговые отсрочки, субсидирование компаний и структуризация кредитов.

"Мы обсуждаем широкие меры еще для всей угольной отрасли", - отметил министр энергетики Сергей Цивилен, уточнив, что они находятся "в стадии формирования". "В ближайшее время решения все будут приняты", - заверил он. "Там есть все: там и по налогам есть, и по кредитам есть, в том числе угольщики запрашивают, чтобы была скидка по тарифам. Соответственно, определяется механизм, каким образом скидка по тарифам будет предоставляться", - сказал Цивилев.

В середине мая Минуглепром Кузбасса сообщал, что в рамках разработанной правительством стратегии по стабилизации угольной отрасли ключевой темой стала скидка РЖД в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западном и южном направлениях с 1 мая по 31 декабря 2025 года. По данынм Минуглепрома, в числе других мер ФАС, Минтранс и Минэнерго возобновят применение понижающих коэффициентов к тарифам на железнодорожные перевозки энергетического угля (0,4 на дальность и 0,895) на этот же период.

Новым подходом станет разработка стратегии для угольных предприятий, предусматривающей оздоровление, санацию или консервацию с четким указанием сроков, бюджета и источников финансирования, говорилось в сообщении.

Законодательство будет скорректировано для внедрения особого порядка финансового оздоровления угольных предприятий в рамках процедуры банкротства. В регионах запустят программы переобучения работников отрасли, отмечало ведомство.

В марте 2025 году Минэнерго представило проект программы поддержки угольной отрасли России. Она предполагала меры по совершенствованию логистических процессов, развитие международного сотрудничества, поддержку угледобывающих регионов и моногородов, а также предложения по финансовой и налоговой поддержке отрасли.

Одной из основных задач программы является сохранение объемов экспорта угольной продукции и привлечение в отрасль инвестиций, необходимых для обеспечения добычи угля, сообщало Минэнерго.

По итогам апрельской стратегической сессии по развитию угольной промышленности премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать меры поддержки.