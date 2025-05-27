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Совет директоров НМТП рекомендовал дивиденды-2024 в 0,9573 рубля на акцию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,9573 рубля на акцию, сообщила компания.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 14 июля 2025 года.

Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 17,945 млрд рублей.

Зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим дивиденды планируется выплатить в срок с 15 июля по 28 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 15 июля по 18 августа 2025 года.

Годовое собрание акционеров НМТП состоится 30 июня в форме заочного голосования, реестр на участие закрывается 3 июня.

Акционеры Новороссийского морского торгового порта на годовом собрании в июне 2024 года одобрили выплату дивидендов в размере 0,772 рубля на акцию по итогам 2023 года. Общая сумма дивидендов составила 14,472 млрд рублей. За 2022 год НМТП выплатил дивиденды в размере 0,798 рубля на акцию.

Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2024 году увеличилась на 25%, до 37,823 млрд рублей, выручка повысилась на 5,4%, до 71,156 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО "НМТП" по РСБУ в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом на 31,8%, до 38,678 млрд рублей, выручка составила 33,624 млрд рублей, что на 15,3% выше показателя 2023 года.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.

НМТП Транснефть
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