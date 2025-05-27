Глава Роспотребнадзора заявила о соответствии пляжей Крыма всем нормативам

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Отклонений от норм в питьевой и морской воде, а также в пляжном песке на территории Крыма и Севастополя нет, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет. Всё абсолютно соответствует гигиеническим нормативам", - сказала она.

Специалисты Роспотребнадзора продолжаются мониторинг пляжей Крыма и Севастополя, исследования проб проводятся как в местных лабораториях, так и в Москве.

"И мы продолжаем такой плотный мониторинг, включая мониторинг за выловленными объемами рыбы, за каждой партией, поднятыми объемами морепродуктов, выращенных здесь, за каждой партией. И на сегодняшний день тоже все требования гигиенические соблюдаются", - добавила глава ведомства, отметив, что мониторинг проводится ежегодно, но в 2025 году он усилен.

Ранее в Роспотребнадзоре также сообщали, что в результате проведенных исследований специалистами в Сочи, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, муниципальном образовании Лазаревское и городе Новороссийск, Республике Крым и Севастополе, по данным ведомства, "не выявлялись несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды, песка пляжей".

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.