"РусГидро" пока не видит интереса "Россетей" к электросетевым активам на Дальнем Востоке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "РусГидро" пока не видит интереса "Россетей" к электросетевым активам на Дальнем Востоке, сообщил журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах круглого стола ассоциации "Гидроэнергетика России".

"У нас есть обязательство отделить (электросетевые активы - ИФ). Министерство (энергетики - ИФ) этот процесс инициировало, но пока я не вижу заинтересованности со стороны "Россетей" брать эти активы", - сказал Бердников.

"РусГидро" ведет переговоры о передаче электросетевых активов компании на Дальнем Востоке ПАО "Россети", говорил в апреле гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин. "Это не быстрый процесс. Он во многом зависит от позиции ФАС", - отмечал он.

"РусГидро" владеет рядом электросетевых активов на Дальнем Востоке, который ранее был неценовой зоной, но с 2025 года вошел во II ценовую зону энергорынка (включает также Сибирь). В то же время закон об электроэнергетике запрещает совмещение деятельности по генерации и передаче электроэнергии.

Весной 2023 года ФАС заявила, что разрабатывает план выделения из "РусГидро" электросетевых активов. В "РусГидро" тогда отвечали, что решение о судьбе этих активов будет за властями, но компания не хотела бы "дарить" какие-либо активы.

На выработку решения по вопросу выделения электросетевых активов из "РусГидро" может потребоваться несколько лет, говорил весной 2025 года руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"Нельзя просто взять убыточную систему и передать ее другой компании. Нужно найти источники, за счет которых будут обеспечены надежность, работа, бездефицитность, финансовая устойчивость компании. Когда эти вопросы будут решены, тогда можно будет разговаривать и про передачу", - объяснял Шаскольский.

"Это могут быть тарифные решения, бюджетные решения, на уровне регионов, реструктуризация работы самой компании. Это долгосрочная программа", - отвечал он на вопрос журналистов, за счет каких источников можно решить эти вопросы.

"РусГидро" планирует в 2025 году начать процесс выделения электросетевых активов, говорил ранее Бердников.

"Мы будем распаковывать "Якутскэнерго", мы не отказываемся от этих действий. Распакуем "Якутскэнерго", выделим сети и дальше будем ждать решение от государства - продавать, передавать или что-то еще. У нас будет два сетевых актива (второй - ДРСК - ИФ), которые куда-то дальше надо будет отдать", - сообщал он.