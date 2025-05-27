Поиск

"РусГидро" пока не видит интереса "Россетей" к электросетевым активам на Дальнем Востоке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "РусГидро" пока не видит интереса "Россетей" к электросетевым активам на Дальнем Востоке, сообщил журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах круглого стола ассоциации "Гидроэнергетика России".

"У нас есть обязательство отделить (электросетевые активы - ИФ). Министерство (энергетики - ИФ) этот процесс инициировало, но пока я не вижу заинтересованности со стороны "Россетей" брать эти активы", - сказал Бердников.

"РусГидро" ведет переговоры о передаче электросетевых активов компании на Дальнем Востоке ПАО "Россети", говорил в апреле гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин. "Это не быстрый процесс. Он во многом зависит от позиции ФАС", - отмечал он.

"РусГидро" владеет рядом электросетевых активов на Дальнем Востоке, который ранее был неценовой зоной, но с 2025 года вошел во II ценовую зону энергорынка (включает также Сибирь). В то же время закон об электроэнергетике запрещает совмещение деятельности по генерации и передаче электроэнергии.

Весной 2023 года ФАС заявила, что разрабатывает план выделения из "РусГидро" электросетевых активов. В "РусГидро" тогда отвечали, что решение о судьбе этих активов будет за властями, но компания не хотела бы "дарить" какие-либо активы.

На выработку решения по вопросу выделения электросетевых активов из "РусГидро" может потребоваться несколько лет, говорил весной 2025 года руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"Нельзя просто взять убыточную систему и передать ее другой компании. Нужно найти источники, за счет которых будут обеспечены надежность, работа, бездефицитность, финансовая устойчивость компании. Когда эти вопросы будут решены, тогда можно будет разговаривать и про передачу", - объяснял Шаскольский.

"Это могут быть тарифные решения, бюджетные решения, на уровне регионов, реструктуризация работы самой компании. Это долгосрочная программа", - отвечал он на вопрос журналистов, за счет каких источников можно решить эти вопросы.

"РусГидро" планирует в 2025 году начать процесс выделения электросетевых активов, говорил ранее Бердников.

"Мы будем распаковывать "Якутскэнерго", мы не отказываемся от этих действий. Распакуем "Якутскэнерго", выделим сети и дальше будем ждать решение от государства - продавать, передавать или что-то еще. У нас будет два сетевых актива (второй - ДРСК - ИФ), которые куда-то дальше надо будет отдать", - сообщал он.

Максим Шаскольский РусГидро Россети ФАС Роман Бердников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Покупателей энергетиков онлайн или в автоматах обяжут подтверждать возраст в ГИС ЕБС

Банк России отметил снижение ВВП в I квартале с исключением сезонности на фоне высокой базы

РНПК фиксирует рост выплат в сегментах традиционно низкой убыточности

Кремль предостерег Европу от попыток создать неопределенность для России с безопасностью

Каждый 11-й россиянин терял деньги из-за телефонных мошенников

Кремль считает серьезной эскалацией отмену ограничений на дальность вооружений для Украины

Проект закона о наказании для водителей за "лекарственное опьянение" принят в I чтении

Госдума приняла закон о запрете скрытых номеров и праве жаловаться на коллекторов

МВД не поддерживает идею конфисковывать имущество дропперов для компенсации ущерба жертвам мошенников

МВД не поддерживает идею конфисковывать имущество дропперов для компенсации ущерба жертвам мошенников

Структура "Т-Технологий" и "Интерроса" получила 9,95% "Яндекса"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });