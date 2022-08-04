Суд арестовал бывших топ-менеджеров Бинбанка по делу о растрате

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал до 2 октября бывших топ-менеджеров Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина, подозреваемых в особо крупной растрате (ч.4 ст.160 УК) сообщили "Интерфаксу" в суде.

Там уточнили, что Лукин сейчас занимает должность гендиректора ООО "Племенной птицеводческий завод "Канашский", а Любенцов числится не работающим.

Ранее о задержании обоих после следственных действий "Интерфаксу" сообщил информированный источник. На момент публикации предыдущей новости был арестован только Любенцов, меру пресечения Лукину еще не выбрали.

По сведениям "Коммерсанта", следствие считает, что Любенцов, Лукин и не установленные следствием лица могли быть причастны к растрате части из 107 млрд рублей в ходе санации Рост-банка, которая с 2014 года проводилась Бинбанком. Деньги якобы ушли на покупку бумаг, не представляющих ценности, и кредитование структур, которые их не вернули.

Сейчас обоих банков уже не существует. Рост-банк в 2018 году был присоединен к банку "Траст". Через год Бинбанк влился в "Открытие".