ГК "Русагро" передала в доверительное управление миноритарную долю "Агро-Белогорье"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Агрохолдинг ГК "Русагро" уточнил, что передал в управление Корпорации развития Белгородской области миноритарную долю ООО "ГК Агро-Белогорье", а целью передачи "являлось выполнение всех обязательств группы "Агро-Белогорье" перед Белгородской областью".

"Заключенные договоренности позволят усилить социально-экономическое взаимодействие бизнеса и региона, что позволит создать условия для улучшения качества жизни и благосостояния жителей Белгородской области", - говорится в сообщении.

"Русагро" подчеркивает, что продолжает владеть 100% долей группы "Агро-Белогорье" и консолидировать финансовые результаты компании. В соответствии с положениями заключенного договора, АО "Корпорация развитие" может принимать участие в работе органов управления группы "Агро-Белогорье".

Ранее информация о передаче "Агро-Белогорья" в управление Корпорации развития Белгородской области появилась, сообщается в ЕГРЮЛ.

"Доля предприятия "Агро-Белогорье" передана в доверительное управление АО "Корпорация развития", которое принадлежит Белгородской области", - подтвердил затем губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что 18 мая встречался с гендиректором ГК "Русагро" Тимуром Липатовым и топ-менеджментом компании 28 мая.

"Агро-Белогорье" вошло в состав ГК "Русагро" в ноябре 2024 года. Тогда ГК "Русагро" сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей ООО "ГК Агро-Белогорье". Этой сделке предшествовал ряд судебных разбирательств с владельцами белгородской компании, но в итоге стороны пошли на мировую, об условиях которой не сообщалось.

В состав "Агро-Белогорья" входят 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. В результате консолидации этой компании ГК "Русагро" вышла на второе место по производству свинины в России.