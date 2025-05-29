Поиск

ГК "Русагро" передала в доверительное управление миноритарную долю "Агро-Белогорье"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Агрохолдинг ГК "Русагро" уточнил, что передал в управление Корпорации развития Белгородской области миноритарную долю ООО "ГК Агро-Белогорье", а целью передачи "являлось выполнение всех обязательств группы "Агро-Белогорье" перед Белгородской областью".

"Заключенные договоренности позволят усилить социально-экономическое взаимодействие бизнеса и региона, что позволит создать условия для улучшения качества жизни и благосостояния жителей Белгородской области", - говорится в сообщении.

"Русагро" подчеркивает, что продолжает владеть 100% долей группы "Агро-Белогорье" и консолидировать финансовые результаты компании. В соответствии с положениями заключенного договора, АО "Корпорация развитие" может принимать участие в работе органов управления группы "Агро-Белогорье".

Ранее информация о передаче "Агро-Белогорья" в управление Корпорации развития Белгородской области появилась, сообщается в ЕГРЮЛ.

"Доля предприятия "Агро-Белогорье" передана в доверительное управление АО "Корпорация развития", которое принадлежит Белгородской области", - подтвердил затем губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что 18 мая встречался с гендиректором ГК "Русагро" Тимуром Липатовым и топ-менеджментом компании 28 мая.

"Агро-Белогорье" вошло в состав ГК "Русагро" в ноябре 2024 года. Тогда ГК "Русагро" сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей ООО "ГК Агро-Белогорье". Этой сделке предшествовал ряд судебных разбирательств с владельцами белгородской компании, но в итоге стороны пошли на мировую, об условиях которой не сообщалось.

В состав "Агро-Белогорья" входят 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. В результате консолидации этой компании ГК "Русагро" вышла на второе место по производству свинины в России.

Вячеслав Гладков Русагро Агро-Белогорье Белгородская область Тимур Липатов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СВР обвинили оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине

Шойгу сообщил о примерно 24 тыс. санкций в отношении России

"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области

"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области
Разлив мазута в Керченском проливе

В Анапе отказались от сбора туристического налога до конца 2025 года

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Песков назвал требование Киева немедленно передать ему проект меморандума неконструктивным

Песков назвал требование Киева немедленно передать ему проект меморандума неконструктивным

Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

S7 с конца июля возобновит полеты по маршруту Москва - Новокузнецк

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Глава Минцифры заявил о сверхконкурентном преимуществе РФ в кибербезопасности

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2274 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6444 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });