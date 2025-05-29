Поиск

"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области

"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Агрохолдинг ГК "Русагро" передал компанию "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области, сообщается в ЕГРЮЛ. Эту информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Доля предприятия "Агро-Белогорье" передана в доверительное управление АО "Корпорация развития", которое принадлежит Белгородской области", - написал Гладков в Telegram после встречи с гендиректором агрохолдинга Тимуром Липатовым и топ-менеджментом компании 28 мая.

Причины этого решения не сообщаются. "Интерфакс" направил запросы в "Русагро" и пресс-службу губернатора.

"Агро-Белогорье" вошло в состав ГК "Русагро" в ноябре 2024 года. Тогда ГК "Русагро" сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей ООО "ГК Агро-Белогорье". Этой сделке предшествовал ряд судебных разбирательств с владельцами белгородской компании, но в итоге стороны пошли на мировую, об условиях которой не сообщалось.

В состав "Агро-Белогорья" входят 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. В результате консолидации этой компании ГК "Русагро" вышла на второе место по производству свинины в России.

ГК "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции. В состав группы входит 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих актива, 6 маслоэкстракционных заводов, 6 заводов по производству масложировой продукции, 9 сахарных заводов.

В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тыс. тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Выручка компании в 2024 году по МСФО повысилась на 23,2%, до 340,1 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности снизилась до 38,889 млрд рублей с 46,753 млрд рублей, скорректированная EBITDA - до 52,99 млрд рублей с 56,33 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

Земельный банк группы составляет 815 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах.

Вячеслав Гладков Русагро Агро-Белогорье Белгородская область Тимур Липатов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СВР обвинили оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине

Шойгу сообщил о примерно 24 тыс. санкций в отношении России

Разлив мазута в Керченском проливе

В Анапе отказались от сбора туристического налога до конца 2025 года

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Песков назвал требование Киева немедленно передать ему проект меморандума неконструктивным

Песков назвал требование Киева немедленно передать ему проект меморандума неконструктивным

Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

S7 с конца июля возобновит полеты по маршруту Москва - Новокузнецк

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Глава Минцифры заявил о сверхконкурентном преимуществе РФ в кибербезопасности

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2274 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6444 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });