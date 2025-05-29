"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Агрохолдинг ГК "Русагро" передал компанию "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области, сообщается в ЕГРЮЛ. Эту информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Доля предприятия "Агро-Белогорье" передана в доверительное управление АО "Корпорация развития", которое принадлежит Белгородской области", - написал Гладков в Telegram после встречи с гендиректором агрохолдинга Тимуром Липатовым и топ-менеджментом компании 28 мая.

Причины этого решения не сообщаются. "Интерфакс" направил запросы в "Русагро" и пресс-службу губернатора.

"Агро-Белогорье" вошло в состав ГК "Русагро" в ноябре 2024 года. Тогда ГК "Русагро" сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей ООО "ГК Агро-Белогорье". Этой сделке предшествовал ряд судебных разбирательств с владельцами белгородской компании, но в итоге стороны пошли на мировую, об условиях которой не сообщалось.

В состав "Агро-Белогорья" входят 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. В результате консолидации этой компании ГК "Русагро" вышла на второе место по производству свинины в России.

ГК "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции. В состав группы входит 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих актива, 6 маслоэкстракционных заводов, 6 заводов по производству масложировой продукции, 9 сахарных заводов.

В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тыс. тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Выручка компании в 2024 году по МСФО повысилась на 23,2%, до 340,1 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности снизилась до 38,889 млрд рублей с 46,753 млрд рублей, скорректированная EBITDA - до 52,99 млрд рублей с 56,33 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

Земельный банк группы составляет 815 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах.