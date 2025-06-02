Иностранный ритейл пока не подавал заявок на возвращение в Россию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Иностранные ритейлеры, ушедшие с российского рынка, пока не подавали официальных заявлений на возвращение, но в любом случае их будут ждать условия по локализации производства и партнерству с местными игроками, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, выступая на "Неделе российского ритейла".

"Нам официально запрос никто пока еще не направлял. Но совершенно точно такого преференциального режима, простого режима входа с учётом разницы макроэкономических условий, разницы в условиях кредитования производственных компаний говорит о том, что давайте мы просто пустим всех обратно в наш ритейл, это было бы опрометчивым решением", - сказал он.

"Вход, конечно, возможен, если кто-то хочет заходить обратно - пожалуйста, но только с российскими партнёрами, только с российским контролем, только с "приземлением" технологий и только с освоением в понятной перспективе полного цикла производства на нашей территории", - перечислил министр условия возврата.

Он напомнил, что в случае импорта в России действует национальный режим закупок, с начала года распространенный на закупки госкомпаний (223-й закон).

"Мы никого не выгоняли, но как раньше уже точно не будет", - резюмировал Алиханов.