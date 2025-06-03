Торговые павильоны горят на юго-востоке Москвы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Огонь охватил торговые павильоны на юго-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС во вторник.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: деревня Красная Пахра, Калужское шоссе, 42-й километр, д. дв. 144, стр. 2. Наблюдается открытое горение торговых павильонов. Площадь пожара - 400 кв.м.", - сообщил представитель ведомства.

К тушению привлечены 22 человека и восемь единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется, добавили в пресс-службе.