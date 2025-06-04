Российские корабли провели учение в Японском море

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" провели противолодочное учение в Японском море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Учение носило плановый характер.

"Личный состав ракетного крейсера и фрегата осуществили выход в море в район предполагаемого нахождение "вражеской" субмарины. В ходе организованных поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования", - отмечается в сообщении.

"Боевые расчеты ГРКР "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" совместными действиями уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по использованию противолодочного вооружения с применением торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000", - сообщил ТОФ.

В роли субмарины условного противника выступила дизель-электрическая подлодка ТОФ.

Ракетный крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота России.

После модернизации фрегат "Маршал Шапошников" (в прошлом - большой противолодочный корабль) оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".