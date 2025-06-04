Глава СКР сообщил об иностранной взрывчатке на месте подрыва брянского моста

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Взрывные устройства, посредством которых был подорван мост в Брянской области 31 мая, состояли из пластичной взрывчатки иностранного производства мощностью 15 кг тротила, сообщил на совещании у президента председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте, - сказал он. - И, что очень важно, было установлено, что при подрыве используется блок управления украинского производства".

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек, пострадали еще 69.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

3 июня СКР сообщил, что на местах подрывов мостов в Брянской и Курской областях нашли части взрывных устройств.