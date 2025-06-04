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Президент России заявил о попытках сорвать переговоры в Стамбуле накануне их проведения

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях были направлены на срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса", - сказал он.

По его словам, "удар наносился по гражданскому населению намеренно".

"Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов", - сказал президент.

"Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне", - сказал он на этом же совещании.

Хроника 01 – 04 июня 2025 годаОбрушение моста на поезд в Брянской области
Владимир Путин Стамбул Украина Брянская область Курская область
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