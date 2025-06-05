ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть по иностранным языкам будут сдавать 229 тыс. человек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Более 229 тыс. человек собираются сдавать 5 июня Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии, географии, а также письменную часть по иностранным языкам, среди которых английский, французский, немецкий, испанский и китайский, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Основной период ЕГЭ 5 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в этот день на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 229 тыс. человек, экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом", - говорится в сообщении.

Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 3,6 тыс. экзаменационных пунктов (ППЭ), около 120 тыс. организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзаменов будут вести более 7 тыс. общественных наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора и подведомственных организаций, отмечается в сообщении.

На ЕГЭ по биологии в этот день зарегистрировано более 124 тыс. участников. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.

На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано более 21 тыс. человек. Минимальный балл ЕГЭ по географии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 37 баллов.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Письменную часть ЕГЭ по английскому языку планируют сдавать более 81 тыс. человек, по немецкому языку - более 500 человек, по французскому - более 400 человек, по китайскому - 280 человек, по испанскому - более 160 человек. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности. Устную часть экзамена участники ЕГЭ сдадут 10 и 11 июня.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходит с 23 мая по 4 июля, в том числе установлены дополнительные дни для пересдачи одного из сдаваемых учебных предметов - 3 и 4 июля. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано около 712 тыс. человек, в том числе более 637 тыс. выпускников текущего года.