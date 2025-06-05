Доля российского вина в рознице в 2024 г. составила почти 65%, игристого - треть

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Доля отечественного тихого вина в структуре розничных продаж РФ в 2024 году составила 64,8% (31,1 млн декалитров), доля игристых вин - 32,9% (15,8 млн дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль по итогам анализа винодельческого рынка РФ.

Доля наименований российской винодельческой продукции на полке выросла с 11,3% в 2021 году до 13,6% в этом году.

"Это говорит о развитии внутреннего рынка и замещении импортной продукции отечественным вином. Это результаты проводимой государственной политики в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а также скоординированной и эффективной работы всех заинтересованных ведомств", - отмечает служба.

В 2024 году в РФ вино выпускали 208 производственных площадок, в том числе 80 из них приходились на индивидуальных предпринимателей и фермеров. Количество точек розничной продажи, по данным ЕГАИС, составило более 247 тыс., из них 207 тыс. точек продаж (или 83,9%) пришлось на магазины, свыше 39 тыс. (или 16,1%) - на кафе и рестораны.

Как показал анализ, производство тихого вина за последние четыре года увеличилось на 12,4%, игристого (шампанского) - более чем на 36%, ликерного - на 10%.

Служба отмечает, что потребители все чаще отдают предпочтение вину отечественных производителей, большая часть выбирает вино емкостью 0,75 литра и стоимостью до 600 рублей. На долю этого ценового сегмента приходится 94% объема продаж.

"В то же время эта тенденция постепенно меняется. Потребители все чаще выбирают вина из более дорого сегмента, а также вина небольших фермерских хозяйств. Это связано с тем, что такие хозяйства производят уникальные вина эксклюзивными партиями и задают винные тренды на рынке", - сообщает служба.

Росалкогольтабакконтроль напоминает, что в марте прошлого года в ЕГАИС стартовал учет винограда для прослеживаемости его использования для производства винодельческой продукции. "Взаимодействие информационных систем Минсельхоза и Росалкогольтабакконтроля теперь позволяет обеспечивать полную прослеживаемость производства отечественного вина "от куста до конечного потребителя", - говорится в сообщении.

При первичной переработке винограда урожая 2024 года было использовано 195 сортов. Наиболее популярные - "Ркацители", "Молдова", "Каберне Совиньон", "Шардоне", "Мерло", "Алиготе", "Первенец Магарача" и др.