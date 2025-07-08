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В России в I полугодии продажи алкоголя упали на 16,1%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В России в первом полугодии 2025 года розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилась в годовом исчислении на 16,1%, до 73,9 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Наибольшее падение произошло на рынке слабоалкогольных напитков: показатель сократился почти в 12 раз, до 725,4 тысячи дал.

Кроме того, розничные продажи водки снизились на 10,9%, до 31,38 млн дал.

Продажа виноградных вин в рознице за шесть месяцев 2025 года выросла на 12,4% и составила 17,66 млн декалитров (дал). Игристых (шампанских) вин за этот период потребители приобрели на 18,5% больше - 7,2 млн дал, а ликерных - меньше на 9,6%, 644,9 тыс. дал.

Коньяка было реализовано 3,45 млн дал (на 17% меньше), всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов - 46,83 млн дал (на 9,5% меньше).

Росалкогольтабакконтроль
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