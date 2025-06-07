Ликвидирован пожар на складе полимерных труб в Ростовской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удалось ликвидировать пожар на складе полимерных труб в Азове (Ростовская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Представитель ведомства отметил, что полная ликвидация пожара объявлена в 15:08 по московскому времени.

Как сообщалось, информация о возгорании поступила в 11:50. В тушении задействованы 37 человек и 13 единиц техники. Пожар был локализован в 13:26 на площади 2 тыс. кв. метров. Пострадал сотрудник склада.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности на складе.