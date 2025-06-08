За сутки в зоне СВО уничтожены 52 пункта управления БПЛА и 11 станций Starlink

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили 52 пункта управления беспилотной авиацией украинской армии, сообщили в воскресенье представители группировок войск, действующих в зоне проведения специальной военной операции.

"Уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 11 станций спутниковой связи Starlink", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам официального представителя группировки "Восток" Александра Гордеева, "в течение суток противник потерял 13 пунктов управления беспилотной авиацией".