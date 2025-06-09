Турпоток в Анапу с начала года снизился на 10%

Средняя заполняемость отелей в городе - 42%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Город-курорт Анапу с начала года посетили около 390 тысzx туристов, что на 10% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"С начала года Анапа приняла порядка 390 тысяч туристов, включая "однодневных". Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Готовы принимать гостей 1,6 тысячи объектов размещения, 1,3 тысячи из них уже работают. Их средняя заполняемость составляет 42%", - говорится в сообщении.

С учетом специфики сезона особое внимание уделяется трем аквапаркам, а также отелям и санаториям с бассейнами - таких в городе Организован производственный контроль воды в бассейнах.

Ранее сообщалось, что волонтеры-медики и сотрудники администрации проводят разъяснительные беседы с отдыхающими о запрете посещения пляжей в Анапе и Темрюкском районе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. В море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе Анапы и ее пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.