В Кремле надеются на возобновление консультаций РФ и США по нормализации отношений

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о проведении российско-американских консультаций по нормализации отношений, ранее планировавшихся в Москве, пока несколько подвис, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По линии МИД давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас, очевидно, между Госдепартаментом и МИДом будет достигнута какая-то договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Пока вопрос несколько подвис", - сказал он журналистам.

Так Ушаков ответил на вопрос, есть ли понимание, на какой срок были перенесены консультации, и по-прежнему ли они могут состояться в Москве, или будет выбрано другое место.