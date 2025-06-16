У Кремля пока нет точной даты очередного раунда российско-украинских переговоров

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Точной даты нового раунда российско-украинских переговоров пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не заходила речь о том, чтобы выбрать какую-то иную площадку. Действительно такой временной срок (после 22 июня) озвучив‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ался. Точной даты продолжения (переговоров - ИФ) пока нет", - заявил Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос - определена ли конкретная дата следующего раунда переговоров и останется ли Стамбул переговорной площадкой?

14 июня президент России Вла‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌димир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, тот принял информацию к сведению, сообщил тогда помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня", - сказал Ушаков журналистам в субботу, говоря о телефонной беседе Путина и Трампа.

Трамп принял к сведению эту информацию, добавил он.

Предыдущий раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня.