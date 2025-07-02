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В Белгородском районе в результате удара дрона по машине ранены два человека

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что это произошло в районе села Чайки Белгородского района.

По его словам, женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравму и слепым осколочным ранением везут в городскую больницу. Мужчина с баротравмой получил медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказался. Автомобиль горел, его потушили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область
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