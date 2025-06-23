Российские ученые прогнозируют начало геомагнитных бурь на Земле в среду

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Образованная на Солнце корональная дыра станет причиной геомагнитных бурь на Земле, которые ожидаются со среды, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"При сегодняшнем обновлении прогноза завтрашний день, 24 июня, уже размечен как спокойный, а начиная с 25-го числа ожидаются продолжительные геомагнитные возмущения", - говорится в сообщении лаборатории, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что крупная корональная дыра сегодня вышла на линию Солнце-Земля и в ближайшие дни станет источником геомагнитных возмущений.

"Текущее расположение дыры уже позволяет ей воздействовать на Землю, однако, фактически, потоки быстрого солнечного ветра дойдут до Земли только через 2-3 суток", - сообщили ученые.



