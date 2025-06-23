"Дочка" "Норникеля" направит 1,7 млрд руб. на воспроизведение осетра в Енисее

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - АО "НТЭК" ("дочка" ГМК "Норильский никель") опубликовало тендер на право выполнение работ по искусственному воспроизведению краснокнижного осетра в Енисее до 2034 года.

Согласно материалам на сайте госзакупок, в рамках контракта подрядчику предстоит до 30 сентября 2034 года выпустить в реку не менее 12 млн молоди осетра.

Уточняется, что проведение работ предусмотрено мировым соглашением между Росрыболовством и НТЭК по делу об ущербе водным биоресурсам в результате аварийного разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,7 млрд рублей. Заявки принимаются до 7 июля. Итоги планируется подвести 5 сентября.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тыс. 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Ущерб от аварии Росприроднадзор оценил в сумму около 148 млрд рублей, из которых суд признал 146 млрд рублей. Эту сумму "Норникель" полностью погасил, не оспаривая решение первой инстанции.

Сообщалось также, что Росрыболовство подавало к АО "НТЭК" иск на 58,961 млрд рублей о причинении вреда водным биоресурсам в результате аварии. В июле 2022 года Арбитражный суд Красноярского края утвердил между сторонами мировое соглашение. НТЭК взяла на себя обязательство в полном объеме возместить в натуральной форме вред биоресурсам путем выпуска 28,3 млн штук молоди различных видов рыб в пострадавшие в результате аварии водоемы Норило-Пяcинской озерно-речной системы в период с 2023 по 2050 год.

Компания также должна профинансировать научные исследования по оценке состояния водных биоресурсов и среды их обитания, запланированные на период с 2023 по 2051 годы.