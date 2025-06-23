Поиск

"Дочка" "Норникеля" направит 1,7 млрд руб. на воспроизведение осетра в Енисее

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - АО "НТЭК" ("дочка" ГМК "Норильский никель") опубликовало тендер на право выполнение работ по искусственному воспроизведению краснокнижного осетра в Енисее до 2034 года.

Согласно материалам на сайте госзакупок, в рамках контракта подрядчику предстоит до 30 сентября 2034 года выпустить в реку не менее 12 млн молоди осетра.

В РоссииРосрыболовство и "НТЭК" подписали мировое по делу об аварии на Норильской ТЭЦЧитать подробнее

Уточняется, что проведение работ предусмотрено мировым соглашением между Росрыболовством и НТЭК по делу об ущербе водным биоресурсам в результате аварийного разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,7 млрд рублей. Заявки принимаются до 7 июля. Итоги планируется подвести 5 сентября.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тыс. 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Ущерб от аварии Росприроднадзор оценил в сумму около 148 млрд рублей, из которых суд признал 146 млрд рублей. Эту сумму "Норникель" полностью погасил, не оспаривая решение первой инстанции.

Сообщалось также, что Росрыболовство подавало к АО "НТЭК" иск на 58,961 млрд рублей о причинении вреда водным биоресурсам в результате аварии. В июле 2022 года Арбитражный суд Красноярского края утвердил между сторонами мировое соглашение. НТЭК взяла на себя обязательство в полном объеме возместить в натуральной форме вред биоресурсам путем выпуска 28,3 млн штук молоди различных видов рыб в пострадавшие в результате аварии водоемы Норило-Пяcинской озерно-речной системы в период с 2023 по 2050 год.

Компания также должна профинансировать научные исследования по оценке состояния водных биоресурсов и среды их обитания, запланированные на период с 2023 по 2051 годы.

Хроника 29 мая 2020 года – 23 июня 2025 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норникель Норильский никель Росприроднадзор Росрыболовство Енисей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

В России на 1 тыс. населения насчитывается 10 доноров крови

Начало строительства Приморской АЭС запланировано на декабрь 2027 года

Песков заявил, что все страны имеют право на создание мирной ядерной отрасли

Песков заявил, что все страны имеют право на создание мирной ядерной отрасли

Минпромторг подготовит предложение о продлении параллельного импорта на 2026 г.

Минпромторг подготовит предложение о продлении параллельного импорта на 2026 г.

Сотрудница "АЛРОСА" и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании

Сотрудница "АЛРОСА" и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании
Военная операция на Украине

В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии Ростовской области произошло возгорание

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана в Москву для переговоров

МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана в Москву для переговоров

Лев напал на владельца парка "Тайган" Олега Зубкова

Что произошло за день: воскресенье, 22 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана340 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });