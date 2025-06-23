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Израиль нанес удары в районе ядерного объекта Фордо

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары в районе иранского ядерного объекта Фордо, чтобы перекрыть к нему доступ, сообщается в понедельник в телеграм-канале армии.

"Ранее сегодня ЦАХАЛ нанес удары, чтобы перекрыть маршруты доступа к объекту по обогащению урана в Фордо", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ передавали, что объект в Фордо снова подвергся ударам в понедельник, однако не уточняли, кто именно несет ответственность за атаку.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землей. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м.

Хроника 13 – 23 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран США ЦАХАЛ Фордо
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