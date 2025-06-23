В Катаре могут находиться не более 100 организованных российских туристов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - По предварительным данным, сейчас в Катаре могут находиться не более 100 организованных российских туристов, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Катар - не массовое курортное направление в летний сезон и в основном используется путешественниками как логистический хаб для перелетов стыковочными рейсами. По предварительным данным, сейчас в Катаре могут находиться не более 100 организованных российских туристов. Самостоятельных туристов и пассажиров с разными целями (в том числе находящихся в аэропорту в ожидании стыковки) может быть больше", - говорится в сообщении.

Росавиация в понедельник в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке запретила выполнять рейсы в воздушном пространстве Катара, ограничения действуют предварительно до 2:59 по московскому времени 26 июня.

Введенные ранее ограничения на полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана остаются в силе. Они действуют также до 26 июня.