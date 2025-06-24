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Суд привлек Генпрокуратуру к делу о взыскании 49,5 млрд руб. с владельца "Волгонефти-212"

Суд привлек Генпрокуратуру к делу о взыскании 49,5 млрд руб. с владельца "Волгонефти-212"
Очистка песка от мазута на пляже в Анапе
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Росприроднадзора о привлечении Генеральной прокуратуры РФ к рассмотрению дела о взыскании расходов в размере 49,46 млрд рублей за ликвидацию разлива танкером "Волгонефть-212" нефтепродуктов в Керченском проливе по иску к ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (собственник судна), передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"У нас ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Генеральной прокуратуры РФ, поскольку спор связан с нарушением прав неограниченного круга лиц", - сказал представитель Росприроднадзора.

Суд удовлетворил ходатайство истца о привлечении Генпрокуратуры РФ. Судебное разбирательство по делу назначено на 23 июля.

Ответчиками по делу выступают ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл".

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Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора направило исковые заявления к владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб.

Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" - 35,48 млрд рублей.

Заседание по аналогичному иску Росприроднадзора к ЗАО "Волгатранснефть" назначено на 25 июня.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

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В настоящее время в Арбитражном суде Краснодарского края также рассматриваются иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев потерпевших крушение танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей. Именно такая сумма была оплачена муниципалитетом по контрактам, касающимся ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, ФГБУ "Морспасслужба" солидарно взыскивает через суд с владельцев танкеров расходы за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма требований составляет 314,5 млн рублей и не является окончательной.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.

Росприроднадзор Генпрокуратура Краснодарский край Волганефть
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