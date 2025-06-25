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Москва поддерживает контакт с Ереваном в связи с арестом главы ГК "Ташир"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что поддерживают соответствующие контакты с армянскими властями в связи с задержанием в Ереване предпринимателя Самвела Карапетяна, поскольку он гражданин РФ.

На вопрос журналистов, есть ли контакты с Ереваном в связи с ситуацией вокруг Карапетяна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Да, есть, безусловно. Мы в контакте с нашими партнерами в Армении, в Ереване, это важный наш союзник, весьма развитые, очень многопрофильные отношения".

"Ну и, конечно, поскольку Карапетян является гражданином РФ, то соответствующие контакты осуществляются", - добавил Песков.

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Вечером 17 июня дом российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ".

"Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал Карапетян.

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал премьер Армении.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.

Накануне сообщалось, что предприниматель переведен в уголовно-исполнительное учреждение "Кентрон" Службы национальной безопасности Армении.

Дмитрий Песков Армения Ташир Самвел Карапетян
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