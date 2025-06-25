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Постпред РФ отметил, что США нарушают ДНЯО, пытаясь запретить Ирану обогащать уран

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пытаясь запретить Ирану обогащать уран под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Нынешняя администрация США буквально одержима запретом на обогащение урана в Иране. Это идёт вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия и элементарным здравым смыслом", - написал Ульянов в своём телеграм-канале в среду.

"Ничего плохого в обогащении урана нет, если он находится под контролем МАГАТЭ. Вашингтон демонстрирует чрезвычайно идеологизированный подход, который чреват постоянной угрозой международному миру и безопасности", - отметил постоянный представитель.

МАГАТЭ Михаил Ульянов Иран США ДНЯО
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