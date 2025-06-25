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Росавиация разрешила рейсы в Израиль и Катар, продлила запрет на полеты в Иран

Росавиация разрешила рейсы в Израиль и Катар, продлила запрет на полеты в Иран
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Росавиация обновила ранее выпущенные указания (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно полетов на Ближний Восток.

Согласно сообщению ведомства, авиакомпаниям вновь разрешены полеты в Катар, а также с 07:00 до 01:00 по московскому времени - в Израиль. В случае с Израилем NOTAM действует до 02:59 12 июля.

Вместе с тем по-прежнему запрещаются полеты в Иран, а также в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. Этот NOTAM действует до 02:59 4 июля. Российским перевозчикам рекомендовано выбирать для полетов альтернативные маршруты.

"Росавиация продолжает мониторинг ситуации с полетами на Ближнем Востоке. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до российских эксплуатантов воздушного транспорта", - сообщило ведомство.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, ставя целью уничтожение его ядерной программы. США 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии американский президент Дональд Трамп объявил о перемирии сторон, позднее его подтвердили Иран и Израиль.


Израиль Ирак Иран Катар Росавиация
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