В Киргизии заявили о поддержке совместных с РФ усилий по сохранению исторической памяти

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Киргизия поддерживает усилия по недопущению искажения фактов о Второй мировой войне, заявил в воскресенье глава МИД республики Жээнбек Кулубаев.

"Киргизия всегда поддерживает совместные усилия по сохранению исторический памяти и недопущению искажения фактов о Второй мировой войне", - заявил Кулубаев на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лавров находится с официальным визитом в Киргизии.

"Для нас было важно участие наших военнослужащих в параде Победы в Москве. Это еще раз продемонстрировало уважение и память кыргызского народа и его героический вклад в победу", - сказал Кулубаев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров 29-30 июня посетит Киргизию, где встретится с руководством республики, а также примет участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности.

Мероприятия пройдут в городе Чолпон-Ата.