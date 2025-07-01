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Против журналиста Юрия Дудя возбудили уголовное дело

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Журналист Юрий Дудь (включен в РФ в список иноагентов) стал фигурантом уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве отметил, что в связи с нахождением Дудя за пределами РФ, "следствием рассматривается вопрос об объявлении" его в розыск.

По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "он уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах".

"Ранее он был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ)", - напомнили в ГСУ, добавив, что "проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы".

Накануне московская прокуратура сообщила, что в следственный орган направлены материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Дудя.

Юрий Дудь СКР Москва
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