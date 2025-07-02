Поиск

Суд на Урале арестовал шестого обвиняемого в участии в убийствах прошлых лет

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения шестому обвиняемому в причастности к заказным убийствам прошлых лет, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"Суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лалаева Шахина Мамедали оглы, по 19 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.33, п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

Как сообщалось, во вторник суд арестовал до 19 июля включительно двух фигурантов дел об участии в убийствах прошлых лет. Ранее были арестованы еще трое.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Задержания прошли в рамках уголовного дела по п.п."ж, з" ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

30 июня официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будет передано в Москву. По ее данным, задержаны шесть человек, еще двое скончались, один из них, по предварительным данным, в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

Екатеринбург Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компания Бакальчука подала новый иск против "Вайлдберриз" на 9,8 млрд рублей

Компания Бакальчука подала новый иск против "Вайлдберриз" на 9,8 млрд рублей
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь пяти дронов ВСУ

Туман стал причиной задержек авиарейсов в двух городах Сибири

Туман стал причиной задержек авиарейсов в двух городах Сибири

Космический грузовик "Прогресс МС-29" затоплен в Тихом океане

Трамп приостановил санкции в отношении экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

Трамп приостановил санкции в отношении экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

Задержан глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

Что произошло за день: вторник, 1 июля

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 45

Суд на Урале арестовал пятого обвиняемого в участии в убийствах прошлых лет

По материалам Роскомнадзора возбуждены уголовные дела на 72 иноагентов

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6648 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });