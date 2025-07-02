Суд на Урале арестовал шестого обвиняемого в участии в убийствах прошлых лет

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения шестому обвиняемому в причастности к заказным убийствам прошлых лет, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"Суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лалаева Шахина Мамедали оглы, по 19 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.33, п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

Как сообщалось, во вторник суд арестовал до 19 июля включительно двух фигурантов дел об участии в убийствах прошлых лет. Ранее были арестованы еще трое.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Задержания прошли в рамках уголовного дела по п.п."ж, з" ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

30 июня официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будет передано в Москву. По ее данным, задержаны шесть человек, еще двое скончались, один из них, по предварительным данным, в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.