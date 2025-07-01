Суд на Урале арестовал пятого обвиняемого в участии в убийствах прошлых лет

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения пятому из числа обвиняемых в причастности к заказным убийствам прежних лет, передает во вторник корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы по 19 июля включительно", - сказал судья.

Ранее во вторник сообщалось, что четвертый обвиняемый, Сафаров Бакир Мехди оглы, был арестован на срок до 19 июля включительно.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Задержания прошли в рамках уголовного дела по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

30 июня официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будет передано в Москву. По ее данным, задержаны шесть человек, еще двое скончались.

"В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны шесть граждан РФ. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Сафарову Мазахиру Мохбалы оглы, Сафарову Акифу Мохбалы оглы и Сафарову Аязу Мохбалы оглы. В отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы срок задержания судом продлен", - сказала Петренко журналистам.

Она отметила, что, "по предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются". "По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов", - добавила Петренко .

Ранее на задержания в Екатеринбурге отреагировал МИД Азербайджана. В ведомство вызвали временного поверенного в делах посольства РФ в Баку. По сообщению пресс-службы азербайджанского МИД, российскому дипломату выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур России "в квартирах, где проживают наши соотечественники". До сведения российской стороны доведено, что в Баку ожидают расследования инцидента.

В воскресенье Минкультуры Азербайджана сообщило, что в стране отменили все культурные мероприятия по линии России из-за инцидента в Екатеринбурге.

По той же причине парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Россию.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что "в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики".