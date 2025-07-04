Возвращения в Москву холодной погоды в июле не ожидается

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Температурные колебания еще будут в июле, но возвращения холодной погоды, которая была в конце июня и в начале июля, не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Колебания температуры будут еще в июле, будут еще и повышения более заметные, и будут понижения. Но, в целом, возвращения холодной погоды, с которой начался июль, не прогнозируется", - сказал Вильфанд.

В конце июня и в начале июля в Москве температура днем была около плюс 15 градусов.