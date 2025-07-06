В аэропорту Нижнего Новгорода отменены 26 рейсов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В нижегородском аэропорту "Чкалов" (Стригино), который столкнулся с наиболее продолжительными ограничениями на работу в выходные дни, по данным на 18:00 воскресенья отменено на прилет и вылет 26 рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 13 рейсов, уточнил он.

Смены персонала в аэропорту усилены и готовы к оформлению пассажиров и багажа, обеспечению оперативного обслуживания самолетов после их прибытия.

Между Нижним Новгородом и Москвой на поезда в обоих направлениях на 6-8 июля в наличии есть почти 9 тыс. свободных мест. При необходимости количество будет увеличено, подчеркнул Кореняко.

Как сообщалось, ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились в аэропорту Нижнего Новгорода в минувшую пятницу вечером, были сняты в воскресенье утром, а затем вновь введены в 13:40 и сняты в 15:30.

Ситуация в других аэропортах

По данным на 18:00 в "Шереметьево" отменен на прилет и вылет 171 рейс, сообщили в Росавиации.

"Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов", - говорится в сообщении.

"Пулково" продолжает работать с ограничениями, отменено на прилет и вылет 90 рейсов, остаются задержанными 37 рейсов.