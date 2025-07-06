Что произошло за день: воскресенье, 6 июля

Ситуация в российских аэропортах, посмертное награждение заместителя главкома ВМФ медалью "Золотая Звезда"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В аэропорту Нижнего Новгорода, по данным на 18:00, отменены 26 рейсов, задержаны на вылет 13 рейсов. В "Шереметьево" отменен 171 рейс, задержаны 56. "Пулково" продолжает работать с ограничениями, отменено на прилет и вылет 90 рейсов, остаются задержанными 37 рейсов.

- Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших в направлении Москвы.

- Путин посмертно наградил заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда". Его имя присвоено 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты. В его честь будут названы улица в Донецке и филиал Нахимовского училища в Мариуполе.

- Нико Хюлькенберг впервые в своей карьере завоевал место на подиуме "Формулы-1" и финишировал третьим на Гран-при Великобритании.

- Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов ожидается в Москве с 7 по 10 июля.