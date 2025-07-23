Мишустин отметил важность строительства нового аэропорта в Горно-Алтайске для туризма

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вопросы, связанные с инфраструктурой вокруг аэропорта в Горно-Алтайске, необходимо держать на контроле, чтобы увеличить туристический поток в республику.

"В Алтай все больше и больше туристов приезжают, скоро состоится, буквально на днях, международная конференция экологическая, приедут высокие гости. Принято было решение в прошлом году, мы как раз это обсуждали, о строительстве аэропорта современного, теперь уже международного, средства есть, запланированы, инвестор есть, и очень важно, конечно, обеспечить всю комплексную застройку вокруг", - сказал Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

Премьер подчеркнул, что речь идет в том числе логистической инфраструктуре - транспортном узле, дорогах и сервисном обслуживании.

Турчак сообщил, что на территории аэровокзала уже открыт современный международный пункт пропуска, увеличился туристический поток.

"Аэропортовая инфраструктура с ним не справляется, поэтому к 2028 году в рамках концессионного соглашения мы завершим модернизацию всей аэродромной инфраструктуры, построим новый терминал. И задача у нас стоит - к 2030 году нарастить пассажиропоток до 1 млн 300 тыс. пассажиров в год", - сказал Турчак.

Рассказал он и о модернизации дорожной инфраструктуры, подчеркнув, что туристы приезжают в республику не только авиасообщением.

Мишустин в этой связи отметил, что необходимо держать все вопросы, связанные с инфраструктурой, на личном контроле, "чтобы логистическая инфраструктура позволила расширить возможности туризма".