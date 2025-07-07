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Дума в июле рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры нового главы Минтранса

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума в июле рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры на должность министра транспорта РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Как только кандидатура на вакантную должность федерального министра транспорта будет внесена председателем правительства, незамедлительно приступим к ее рассмотрению. Затягивать не будем, но обсудим ее всесторонне", - приводит пресс-служба слова Володина в понедельник.

По его словам, "направление важное, от эффективности решения задач в сфере развития транспорта многое зависит".

"Это одно из ключевых министерств", - отметил председатель Госдумы.

Володин добавил, что "рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры на должность министра транспорта РФ должно состояться в июле".

"В соответствии со статьей 112 Конституции и статьей 10 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" председатель правительства не позднее недели со дня появления вакансии должен внести в Государственную думу на утверждение кандидатуру претендента на должность федерального министра", - отметил Володин.

Далее, согласно нормам закона, председатель Госдумы о внесенных документах незамедлительно информирует депутатов нижней палаты парламента, и не позднее недельного срока после их представления депутаты принимают решение об утверждении или отклонении такой кандидатуры.

Процедурой предусматривается предварительное обсуждение представленной кандидатуры в профильном комитете, а после - рассмотрение на пленарном заседании, по итогам которого принимается постановление, добавил председатель Думы.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ.

Исполняющем обязанности главы Минтранса был назначен Андрей Никитин, до недавнего времени занимавший пост замглавы ведомства, а до этого - губернатора Новгородской области. Путин в ходе рабочей встречи с Никитиным сообщил, что намерен внести его кандидатуру в Госдуму для утверждения министром.

Вячеслав Володин Владимир Путин Андрей Никитин Госдума Минтранс РФ
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