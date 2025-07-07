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Глава МИД отметил, что РФ была и остается открытой для мирного урегулирования на Украине

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия открыта для мирного урегулирования украинского кризиса, но речь должна идти о достижении прочного мира, а не о перемирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

По словам министра, "нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала".

Глава МИД РФ напомнил, что "устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта".

"Прежде всего, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины. Не менее важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после 2014 года истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми - русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ", - отметил Лавров.

По его словам, "необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших с включением в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

"На повестке дня - задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе", - заявил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что "все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании".

"Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу", - заявил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Украина
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