Лавров заявил, что сроки III раунда прямых переговоров с Киевом согласовываются

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сроки проведения очередного, третьего раунда прямых российско-украинских переговоров согласовываются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом Лавров сообщил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Министр напомнил, что по российской инициативе и при содействии турецких партнеров в Стамбуле "были начаты прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий, 16 мая и 2 июня состоялись два переговорных раунда".