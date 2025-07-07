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Лавров заявил, что сроки III раунда прямых переговоров с Киевом согласовываются

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сроки проведения очередного, третьего раунда прямых российско-украинских переговоров согласовываются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом Лавров сообщил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Министр напомнил, что по российской инициативе и при содействии турецких партнеров в Стамбуле "были начаты прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий, 16 мая и 2 июня состоялись два переговорных раунда".

МИД РФ Сергей Лавров Украина
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