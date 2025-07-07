Технологическая независимость нефтегазового машиностроения в 2025 году должна вырасти до 80%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Уровень технологической независимости отрасли нефтегазового машиностроения по итогам 2025 года вырастет до 80% с 70% в 2024 году. Благодаря организации производств конкурентоспособной импортозамещающей промышленной продукции к 2030 году этот показатель увеличится до 90%, сообщается в материалах Минпромторга к итоговой коллегии ведомства.

В числе показателей развития отрасли нефтегазового машиностроения отмечается рост в 2024 году на 33,8% объема производства - до 508,4 млрд рублей. При этом инвестиции в основной капитал увеличились на 3,1% - до 5,34 млрд рублей, а численность занятых повысилась на 0,5% - до 76,76 тысячи человек.

Также уточняется, что два новых производства нефтегазового оборудования планируется к запуску в 2025 году: ввод в эксплуатацию стендового комплекса для испытаний криогенных компрессорных агрегатов в Зеленодольске (Татарстан) и открытие новой производственной линии АО "КЗПМ" (Краснодарский край, ГК "Бетонит"). В 2024 году было запущено 5 проектов, все в категории НИОКР.