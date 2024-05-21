Мишустин ждет перехода более половины компаний на российское ПО к декабрю

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Больше половины российских компаний к декабрю 2024 года перейдут на отечественное программное обеспечение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"За четыре года продажи российского программного продукта увеличились более чем вдвое. А готовых пакетных решений - в пять раз. На них активно переходят организации в электроэнергетике, нефтегазовой области, общем машиностроении и авиастроении. Но пока отстают фармацевтические производства и судостроение, но уже идет положительная динамика", - сказал он.

"К декабрю уже свыше половины всех компаний станут использовать отечественный софт для организации своей деятельности, - добавил премьер-министр. - Хотя еще два года назад их было чуть больше трети".

Серьезный вклад в достижение таких результатов, добавил он, внесли индустриальные центры компетенции, в которых реализуется свыше 150 инициатив по внедрению передовых российских программ на предприятиях ключевых отраслей экономики.

"Большинство проектов идут с соблюдением сроков. Сорок один завершится уже в текущем году. Хотя по некоторым - есть отставания. Нужно сделать всё необходимое, чтобы исправить ситуацию. И скорее выпустить конкурентоспособный софт", - подчеркнул Мишустин.