Житель Курска пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В центре Курска в многоэтажном доме взорвался газ, пострадал один человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска по улице Марата, 21 произошел взрыв. По предварительной информации пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу", - написал лг в Telegram.

У здания обрушилась часть стены и балкон.

На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, территория вокруг дома оцеплена.

В управлении МЧС по региону сообщили, что на месте происшествия создан оперативный штаб, в который вошли представители всех экстренных оперативных служб.

Из здания сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек, в том числе десять детей.

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что взрыв произошел в 16:15 7 июля и не был вызван прилетом. Никто из сотрудников Курского областного суда, который располагается в соседнем здании, не пострадал, отмечает пресс-служба.