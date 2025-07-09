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В Белгородской области человек погиб при взрыве во время уборки сена

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Краснояружском районе при уборке сена в хуторе Колотиловский произошел взрыв, есть погибший и раненые, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Один человек погиб, двое получили ранения. Мужчина, получивший тяжелые травмы, скончался по пути в больницу", - написал Гладков.

По его данным, еще двух пострадавших - 17-летнего юношу и мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ.

"По предварительной информации, у подростка - тупая травма живота. Для обследования бригада скорой помощи доставляет его в Ракитянскую ЦРБ. Мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги оказана необходимая помощь, лечение он продолжит амбулаторно", - уточнил губернатор.

Повреждение получила одна единица сельхозтехники.

Вячеслав Гладков Краснояружский район Белгородская область
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