В Белгородской области человек погиб при взрыве во время уборки сена

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Краснояружском районе при уборке сена в хуторе Колотиловский произошел взрыв, есть погибший и раненые, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Один человек погиб, двое получили ранения. Мужчина, получивший тяжелые травмы, скончался по пути в больницу", - написал Гладков.

По его данным, еще двух пострадавших - 17-летнего юношу и мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ.

"По предварительной информации, у подростка - тупая травма живота. Для обследования бригада скорой помощи доставляет его в Ракитянскую ЦРБ. Мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги оказана необходимая помощь, лечение он продолжит амбулаторно", - уточнил губернатор.

Повреждение получила одна единица сельхозтехники.