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Более 11 тыс. организованных туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов в РФ

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Авиационный кризис в российских аэропортах за двое суток с 5 по 7 июля привел к отменам и задержкам нескольких тысяч рейсов, более 11 тыс. организованных туристов столкнулись с этой проблемой, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) во вторник.

"С серьезными задержками и отменами рейсов столкнулись не менее 11 тыс. туристов. По данным туроператоров, с длительными задержками - на четыре и более часов - столкнулись не менее 5,5 тыс. российских туристов, вылетающих на отдых за границу. Примерно такое же количество не смогли вовремя вылететь в Россию", - говорится в сообщении.

Как отметили в АТОР, в первую очередь проблемы возникли с рейсами в Турцию и Египет из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также с проблемами сталкивались туристы, которые хотели вылететь на отдых по другим направлениям или вернуться в Россию из других стран. Перебои с авиасообщением коснулись и иностранных туристов, приезжавших для отдыха в РФ.

"Пострадали и пассажиры, которые не могли добраться внутренними рейсами до аэропорта вылета за рубеж - они не учтены в статистике выше, их количество уточняется", - пояснили в ассоциации.

Туроператоры сообщили, что пересаживают своих клиентов на другие рейсы и обеспечивают им размещение в отелях.

АТОР
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